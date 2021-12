TERMOLI. L’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele barile comunica che nell’Albo Pretorio del Comune di Termoli, nella sezione “avvisi”, è stato pubblicato un Avviso Pubblico che prevede contributi per le associazioni sportive stanziati nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 19 dicembre 2021 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli, in Via Sannitica 5, oppure tramite Pec all’indirizzoprotocollo@pec.comune.cb.it. I requisiti, per la domanda, per i soggetti beneficiari si trovano all’interno dell’articolo 5 dell’Avviso Pubblico. Il massimo contributo erogabile è di euro 4000. Per maggiori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Turismo e Sport ai numeri telefonici 0875.712381 e 0875.712382 oppure inviare il quesito via mail al dirigente di settore all’indirizzo carmelacravero@comune.termoli.cb.it