"Inclusione lavorativa e pari opportunità: il caso del Dsa", focus del foro di Larino

LARINO. Continua l'attività formativa e di approfondimento professionale promossa dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine forense frentano. Oggi pomeriggio, dalle 15.30, il webinar propone il tema "Inclusione lavorativa e pari opportunità: il caso del Dsa. Previsti i saluti della presidente del Cpo Paola Cantelmi, di Julia Papa, segretaria regionale di CittadinanzAttiva, e di Clementina Vitale, presidente della sezione frentana dell'Aiga, nonché del presidente dell'Aiaf, Romeo Trotta. Interventi affidati a Luisa Corazza, docente UniMol di Diritto del lavoro; a Graziella Vizzarri, referente rete regionale Dsa; al neurologo Enrico Ghidoni, dell'Aid e di Antonio Caterino, ufficio presidenza Aisla.

Modera il presidente del Coa Oreste Campopiano. In particolare il convegno si propone di affrontare la problematica del Dsa (con specifico riguardo alla dislessia) alla luce di alcuni recenti interventi normativi che hanno espressamente previsto delle misure cosiddette compensative per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Il decreto D.L. 139 dell'8 ottobre 2021 (Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali) ha previsto, per la prima volta, le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati che presentato tali deficit, garantendo così una parità di trattamento fra i candidati.