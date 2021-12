MONTENERO DI BISACCIA. L’Amministrazione comunale ha predisposto il cartellone degli eventi natalizi, che include iniziative dedicate a tutte le fasce d’età.

Oltre alle manifestazioni già avviate e ancora in corso, nel tardo pomeriggio di domani è prevista l’accensione delle luminarie nella Villa Comunale, con giochi di luci che renderanno ancora più calda l’atmosfera del centro cittadino. Ci sarà poi il Villaggio di Babbo Natale, con eventi vari dedicati soprattutto ai più piccoli, che si terranno domenica 19 dicembre presso la Villa comunale e in Sala consiliare; previsti poi il mercato natalizio pomeridiano in Piazza della Libertà per il 23 dicembre, il concerto per violoncello e pianoforte del 30 dicembre, presso la Chiesa di San Matteo Apostolo, e il Concerto di natalizio delle Voci del Vastese il 3 gennaio, sempre nella Chiesa di San Matteo.

Le date più importanti sono ovviamente riservate alla rappresentazione del Presepe Vivente, organizzato come da consuetudine dalla Pro Loco Frentana, giunto alla sua 38esima edizione, che sarà nuovamente aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria, accesso con green pass rafforzato e mascherina.