TERMOLI. Oggi al Cannarsa va in scena il classico testa-coda: potremmo sbilanciarci nel dire che non ci sarà partita, perché contro ci sono la capolista, che ha vinto 12 partite su 13 giocate, di cui un pareggio, mentre sul lato opposto troviamo gli avversari che, dal canto loro, hanno perse 12 partite e stupisce il fatto che ne abbiano vinta una e, fino ad oggi, su 79 reti ne hanno segnate 4.

Quindi, converrete con noi, solo se il Termoli rinunciasse a scendere in campo ci potrebbero essere chance per gli avversari piuttosto in disarmo. Per la verità, l'unico avversario più dell'Altilia Samnium, per il Termoli oggi potrebbe essere il meteo davvero brutto, soprattutto al Cannarsa che, con la sua posizione posta sul mare, moltiplica la potenza del vento e del maltempo.

Il Termoli sarà anche arrabbiato perché, come abbiamo scritto in settimana, la Giustizia Sportiva lo ha penalizzato in classifica di un punto per colpe non dell’attuale società, ma comunque ha presentato ricorso urgente. Purtroppo oggi allo stadio sarà una gara per pochi intimi, vuoi sia per il meteo sfavorevole che per gli stimoli che offrono gli avversari.

Week end Sportivo (Domenica )

Calcio Eccellenza Molise ore 14.30 Stadio Camnarsa Termoli.

Calcio Termoli 1920 Vs Altilia Samnium