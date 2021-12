Basket Serie C Gold, Farnese Pallacanestro sfida Air Italiangas Basket Termoli al PalaSabetta

TERMOLI. La gara che, da calendario, si sarebbe dovuta giocare a Campli, nella sede della Farnese, si giocherà sul campo del Termoli: la decisione della lega segue le indicazioni ministeriale relative alle misure anti-Covid che hanno decretato la chiusura dell'impianto sportivo di Campli.

La decisione ha fatto scaturire l'inversione dei campi, facendo disputare la gara che doveva essere casalinga per la Farnese a Termoli al PalaSabetta. Quindi, in pratica, ancora una gara in sostanza a casa per i ragazzi di Coach Del Vecchio che, si spera, possano dare continuità a quanto già fatto, dopo aver rotto il ghiaccio la settimana scorsa con la prima vittoria dopo sette sconfitte consecutive.

Pur giocando in casa, questa partita va considerata come se fosse disputata in trasferta: infatti la Farnese organizza la gara e noi saremo le Guest (Ospiti). Palla due alle 20.30 e chi sarà impossibilitato potrà seguire la gara sul web.