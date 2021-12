TERMOLI. Altro passo da compiere in avanti per la truppa di Mauro Palli che, questo pomeriggio, se la dovrà vedere, trasformandosi in autentici donatori, con i feroci, si fa per dire, Leoni di Avezzano. Se andiamo a vedere la classifica, questi Leoni, tanto feroci non lo sono affatto: con zero punti in classifica che equivalgono, fino ad oggi, solo a sconfitte entro quattro set.

Ora, pur dando per dovere di sportività non per sconfitti gli avversari prima di giocarci e tenendo sempre a mente il fatto che questo tipo di partite sono proprio quelle che nascondono più insidie di tutte, diciamo che se la squadra gioca come nelle ultime gare, non ci dovrebbe essere storia.

Comunque, dopo le 18, ne sapremo di più e potremmo capire se i Leoni avranno mostrato i denti o saranno tornati ad Avezzano domati e con la coda tra le gambe.

VOLLEY SERIE C MASCHILE PALASABETTA ORE 18 Termoli

Termoli Pallavolo vs Leoni Avezzano