PORTOCANNONE. Debutta oggi a Palazzo Manes il cartellone natalizio di Portocannone.

«Accendiamo il Natale», l’evento culturale organizzato alle ore 18 presso il caffè letterario.

Il comune di Portocannone, già protagonista nella ricerca ed organizzazione di eventi culturali originali, ha sposato in pieno progetto Acustika e Sergio Marchetta, che nasce circa un anno fa, dalla collaborazione artistica della band bassomolisana degli Acustika e dello scrittore, poeta ed attore campobassano Sergio Marchetta, autore di numerose raccolte di poesie, romanzi e una serie infinita di partecipazioni a concorsi letterari e manifestazioni musicali.

La band degli Acustika é composta dal bassista e cantante Pietro Iacovelli, dal chitarrista e cantante Cristian Iacovelli, dal batterista e cantante Pardo Mastronardi e dal pianista e cantante Davide Cistriani; hanno all'attivo già molti live e diversi spettacoli teatrali.

Questa bellissima collaborazione artistica,nasce dall'idea di poter realizzare uno spettacolo che abbia come obbiettivo quello di fondere le due arti, in un percorso fatto di emozioni, parole, colori e note musicali.

Gli spettatori, che sono parte integrante dello spettacolo, vengono spesso coinvolti a partecipare dal geniale talento di Sergio Marchetta, che pone spesso dei quesiti sugli argomenti trattati, invitando il pubblico presente ad intervenire in maniera attiva.

Lo spettacolo si muove, attraverso dei momenti molto intensi, nei quali la musica si fonde con i i versi poetici, interpretati in maniera personale, quasi accarezzando i cuori e le anime di ogni persona presente tra il pubblico.

A condire tutto in maniera meravigliosa, c'è un aspetto molto importante, che è la valorizzazione del territorio.

Abbiamo pensato di cercare e di scegliere dei posti, che mettano in evidenza la bellezza e genuinità del nostro territorio, delle nostre tradizioni, dei nostri i prodotti tipici e mescolarli in un vortice di sensazioni ed odori che caratterizzano la nostra piccola regione.

Siamo convinti che il Molise, sia una regione piena di risorse, proprio per questo il nostro progetto è tendenzialmente rivolto verso il territorio e le sue peculiarità.

Il nostro spettacolo ha una durata di circa un'ora e mezza tra esecuzione di brani musicali eseguiti dalla band degli Acustika e interventi dell'artista Sergio Marchetta.

Tratterà prevalentemente il tema dell'amore, e tutte le sue sfaccettature, come l'amore per i figli ,quello per la persona che si ha accanto, ma anche semplicemente per il prossimo.

Si parlerà della paura di affrontare l'amore, dell'amicizia che si può trasformare in amore, dell'amore per gli animali o per qualsiasi cosa, anche dove non c'è per forza un senso.

Da qui deriva il titolo dello spettacolo " ad un passo dal cuore"

I brani musicali toccheranno moltissimi artisti nazionali ed internazionali, da Battisti a Lucio Dalla, da Fiorella Mannoia a Zucchero, passando per Queen e Pino Daniele fino agli Eagles, eseguiti in versione semiacustica.

I testi saranno interamente scritti ed interpretati da Sergio marchetta.

Un altro aspetto interessante è l'abbinamento nella seconda parte della serata, di una mostra di quadri abbinati alla degustazione di vini del nostro territorio, creando una buona atmosfera di convivialità, e stare semplicemente insieme.

Inoltre ci sarà una mostra di quadri degli artisti basso molisani, Ylenia Paladino, Rino Menna e Fiorella Lanni, con una degustazione di vini delle cantine presenti sul territorio.