Duo Ellipsis in concerto a TermoliMusica, lo spettacolo al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene”, nell’ambito della XVII edizione della Stagione Concertistica Termoli Musica ’21 presenta il concerto del Duo Ellipsis con Alberto Cesaraccio (oboe) e Alessandro Deiana (chitarra), il giorno 12 dicembre 2021 alle ore 18presso la Sala Cinema S. Antonio di Termoli.

Il concerto sarà un viaggio musicale attraverso brani di Boutros, Kovats, Yupanqui, Cesaraccio, Merlin e Piazzolla, spaziando dall’America del sud del Tango e della Zamba argentini all’Armenia, fino all’Europa. L’unione di oboe e chitarra è tanto interessante e suggestiva quanto difficile sul piano delle dinamiche sonore, e sarà per questo che l’Ellipsis è l’unica formazione stabile al mondo di questo tipo.

Alberto Cesaraccio è oboista e compositore, e ha sempre rivolto particolare attenzione al repertorio cameristico, facendo parte prima del Gruppo di Roma, dal 1980 al 1984, poi dell’Accademia Strumentale di Fiati. Nei primi anni ’90 ha dato vita all’Ensemble Ellipsis che si esprime attraverso varie formazioni, dal duo all’orchestra da camera. Ha suonato per conto delle maggiori istituzioni europee americane e asiatiche. Ha registrato in più occasioni per la RAI (radio e televisione), per le emittenti nazionali australiane SBS ed ABC e inciso per la Frequenz, la Edipan e la Bongiovanni.

Alessandro Deiana ha iniziato giovanissimo lo studio della chitarra, ed è stato premiato in diversi concorsi d’esecuzione musicale e chitarristica nazionali e internazionali (“Emilio Pujol” di Sassari, “Fernando Sor” di Roma, “Maria Luisa Anido” di Cagliari e altri). Fin dai primi anni di studio è stata intensa l’attività concertistica sia come solista che nelle più varie formazioni cameristiche. Ha tenuto concerti per importanti enti e associazioni in Italia e all’estero (Austria, Australia, Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Inghilterra, Re- pubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Ulster) e spesso si esibisce da solista in concerti per chitarra e orchestra (Mainzer Kammerorchester di Mainz, Orquestre Symphonique del Théâtre Saint-Michel di Bruxelles, Orchestra da Camera di Francoforte, Orchestra Incontri Musicali di Cagliari, Orchestra Ellipsis e altre). Ha partecipato a diverse incisioni discografiche con l’oboista Alberto Cesaraccio (Napoleon Coste – Works for Oboe and Guitar – edizioni Bongiovanni).