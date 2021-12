Riconoscimento debiti fuori bilancio e piano triennale opere pubbliche: l’odg del consiglio

TERMOLI. Il Presidente del Consiglio Comunale di Termoli Annibale Ciarniello ha convocatoil Consiglio Comunale per oggi pomeriggio, 13-12-2021, alle ore 18:00 in prima convocazione e per il giorno 14-12-2021 alle ore 19:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 212 DEL 18.10.2021 , AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) - RATIFICA.



2. INTEGRAZIONE E VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 - RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 226 DEL 26.10.2021



3. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N.261/2021 N.R.G. 881/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI TERMOLI



4. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - GIUDICE DI PACE DI TERMOLI SENTENZA N.60/2021 REP.38/2021 NRGC.347/2020 CRON.400/2021 DEL 03.03.2021



5. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LARINO N.43/2021