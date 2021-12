TERMOLI. Si conclude in maniera esaltante la partecipazione degli atleti dell’Athletic Club Termoli alla manifestazione di Corsa Campestre promossa dalla Fidal Molise ( Federazione Italiana di Atletica Leggera) presso il parco comunale “Girolamo La Penna” di Termoli ieri 06 Dicembre 2021.

Condizioni meteo improbe hanno reso la competizione molto più difficoltosa di quanto preventivato ma nonostante tutto i portacolori della società di atletica termolese hanno buttato oltre gli ostacoli tutta la loro voglia di correre.

Prima opportunità per molti ragazzi del settore giovanile di cimentarsi in competizioni ufficiali i risultati raggiunti ripagano oltre ogni aspettativa i sacrifici che gli stessi mettono in campo settimanalmente durante gli allenamenti sulla pista di atletica dello stadio “Gino Cannarsa “ di Termoli e consentono agli istruttori di proseguire con enorme soddisfazione il lavoro programmato per lo sviluppo delle loro abilità motorie.

Davide Sciarretta, Monica Rucci, Vanessa Senese e Grassi Leo concludono vittoriosamente le gare della loro categoria, piazzamenti sul podio anche per Frida Sarcinelli, Caruso Emanuele Andrea Manes e Massimo Manes; piazzamenti appena fuori dal podio per Martino Peroni, Rebecca Senese e Irene Candeloro ma menzione di merito anche per i gemelli Santone, Leonardo, Samuele, Mattia e Marina, le sorelle Tommasone, Susanna, Maria e Tamara, Christian Di Vincenzo, Tiziano Vicanò , Gianluca Lorusso, Antonio Vizzarri, Andrea Guerra, Sara Caruso, Elisabetta Gianberardino, Marco Piccoli, Deo Fiore, Massimo Lombardi, Christian Pellicciotti, Giuseppe Pacitto,

Per la categoria master Adamo Manes, Roberto Colonna, Luca Tano, Giovanni Aprile, Angelo Tronca, concludono la gara di cross sui 10 km con non poche difficoltà viste le condizioni meteo di freddo e pioggia che hanno reso il percorso di gara molto più complicato.

Come ama dire uno dei nostri istruttori “Le Chiacchiere stanno a zero” con questi risultati il lavoro magistralmente coordinato dal presidente della società, prof. Mario Monaco potrà proseguire con molta più carica in vista delle prossime gare a cui la compagine termolese prenderà parte.

Buona Corsa a tutti.