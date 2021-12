Gran Galà di pallacanestro in carrozzina, la Perrella: «Finalmente si torna sul parquet»

TERMOLI. Al Gran Galà del Molise di Pallacanestro in Carrozzina ‘Memorial Franco Di Furia’ tante soddisfazioni ed immense emozioni

Una giornata di sport, di gioia e soddisfazioni: si è conclusa così la seconda edizione del Gran Galà del Molise di Pallacanestro in carrozzina ‘Memorial Franco di Furia’. Al Palasabetta di Termoli un quadrangolare, organizzato dalla Fipic Molise, con protagoniste le formazioni Asd Fly Sport Molise, Boys Taranto Basket, Lupiae Team Salento Lecce e Riviera Basket Wheelchair Rimini. Tra la prima e la seconda semifinale anche la presentazione ufficiale della squadra molisana. Ad aggiudicarsi il trofeo ‘Decathlon’ la compagine del Lecce.

“Tante le emozioni vissute – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – Abbiamo rivisto i nostri ragazzi sul parquet dell’impianto termolese, dimenticando per un attimo la pandemia, osservando tuttavia le misure di sicurezza previste per evitare la diffusione del Covid 19. Grande felicità, poi, in occasione della presentazione della formazione cestistica molisana, per noi motivo di grande orgoglio. Un piccolo ma immenso regalo natalizio, nella speranza che il momento difficile vissuto da tutto il Paese per via della pandemia, possa essere presto un lontano ricordo”.