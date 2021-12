Tampona con la Punto una 500 parcheggiata in via Asia

TERMOLI. Tamponamento in via Asia nella serata di ieri. Un conducente residente a Petacciato, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finito alla guida della sua Fiat Punto contro una Fiat 500 che era in sosta. Sul posto intervenuto il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasferito l'uomo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per gli opportuni accertamenti.