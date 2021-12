Riapre la guardia medica a Campomarino, Silvestri: sempre vicini ai cittadini

CAMPOMARINO. A margine dell'incontro di ieri sera ospitato in Prefettura sull'emergenza delle guardie mediche è intervenuto il sindaco di Campomarino, Piero Donato Silvestri, che evidenzia come riapra la guardia medica a Campomarino e come ci siano spiragli di riapertura anche per gli altri paesi del Basso Molise.

«Desidero ringraziare il Prefetto, il direttore dell'Asrem e il presidente della Regione - ha dichiarato Silvestri - per la loro disponibilità e per essersi dimostrati vicini alle esigenze dei cittadini. La guardia medica a Campomarino torna ad essere aperta secondo gli orari consueti».