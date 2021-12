Termoli Musica 2021, la leggiadria del flauto di Alberto Navarra in scena al Sant’Antonio

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene”, nell’ambito della XVII edizione della Stagione Concertistica Termoli Musica ’21 presenta Alberto Navarra – concerto per flauto solo, il giorno19dicembre 2021 alle ore 18.00 presso la Sala Cinema S. Antonio di Termoli.

Navarra è il primo italiano in 9 edizioni a vincere l’edizione 2021 del concorso internazionale “Severino Gazzelloni”, e darà prova del suo talento con brani di Debussy, Bach, Bozza, Telemann, Honneger e Karg-Elert.

Alberto Navarra è risultato vincitore di numerosi premi in vari concorsi internazionali, tra cui: “European Music Competition” di Moncalieri, Concorso Internazionale “E. Krakamp”, Concorso Internazionale “Crescendo” di Firenze e il “Premiul Dorel Baicu 2020” di Bacau (Romania).

Nel 2021 è risultato semifinalista del concorso internazionale di flauto Cluj-Napoca ed ha vinto il primo premio al prestigioso Concorso Internazionale “Severino Gazzelloni” (primo italiano in 9 edizioni del concorso). Nel giugno 2021 è stato insignito del premio come “Alumno más sobre saliente” (allievo più meritevole) della classe di flauto dell’ESMRS direttamente dalle mani di Sua Maestà la Regina Sofía di Spagna.

Collabora con numerosi ensemble e orchestre quali: “Grupo Fundación Mutua Madrileña”, quintetto di fiati “Zephiros” ensemble “Telemann”, Orchestra “Freixnet”, Orchestra “Haydn” di Bolzano e Trento e “I Solisti di Pavia”. Vanta esperienze orchestrali con direttori di primissimo piano quali: Andrea Orozco Estrada, Juraj Valčuha, David Afkham, Beatrice Venezi, Michele Mariotti e Enrico Dindo.