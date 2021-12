Progetto Sea Lab 2021, studenti del Majorana a lezione di tutela e sostenibilità

TERMOLI. Progetto “Sea Lab 2021” – Tutela della costa e sostenibilità ambientale

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), la scuola ha attivato, per le classi del triennio dell’indirizzo di “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, il progetto “Sea Lab 2021”, che ha la finalità di conoscere chi opera per la tutela del nostro mare e di come il perito chimico possa occuparsi del settore. Giovedì 16 dicembre 2021, dalle ore 9.00, gli studenti incontreranno il Comandante della Capitaneria di Porto Amedeo Nacarlo, il personale dell'Arpa e l’imprenditore Domenico Guidotti per il workshop di avvio del progetto. L’incontro si terrà a bordo dello Zenit della Guidotti Ships, ormeggiata al porto di Termoli. Seguirà una visita dei mezzi specializzati e delle attrezzature utilizzate dalla Guidotti Ships nel campo della protezione dell'ambiente.