TERMOLI. Dopo le precedenti edizioni e lo stop dovuto alla pandemia, a Termoli, torna la magia del natale ad incantare il borgo, con l’evento “Babbo Natale nel borgo”. L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Termoli e, inserita all’interno della programmazione natalizia del Comune, vede la partecipazione di diverse associazioni locali che proporranno attività adatte sia ai più piccoli che agli adulti.

La manifestazione si svolgerà in Via Duomo il 18 e 19 Dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 con il seguente programma: dalle ore 15:00 ci saranno Babbo Natale e i suoi aiutanti ad aspettarvi nella cassetta di natale per scrivere le letterine e scattare una foto. Non mancheranno postazioni dove si potranno acquistare vari dolciumi ed Elfi che distribuiranno caramelle e cioccolatini ai più piccoli. Per i bambini più coraggiosi, inoltre, ci sarà la possibilità di fare un giro su un pony, tutto allietato da musica natalizia dal vivo.