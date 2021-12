Scuola aperta alla Schweitzer

TERMOLI. L'Istituto Comprensivo Schweitzer apre le porte dei suoi plessi per dare modo ai genitori di conoscere da vicino gli spazi destinati alla attività didattica.

Le due scuole per l’Infanzia di via Catania e di via Stati Uniti, si sono rese disponibili, a ricevere i genitori dal 15 al 22 dicembre tutti i giorni per un’ora.

Venerdì 17 dalle 16 alle 20 toccherà al plesso della Scuola Secondaria di primo grado, in via Perrotta, accogliere i genitori che avranno modo di visitare i locali della scuola vestita a festa per l’occasione. Per via dell’emergenza Covid ci saranno tre momenti scaglionati, la partecipazione all’Open day dunque sarà possibile solo dopo prenotazione al numero 0875/712820 o tramite email cbic856007@istruzione.it.

In quest’occasione la dirigente Marina Crema illustrerà il piano dell’offerta formativa articolato sia sulla settimana corta sia sulla settimana lunga, presenterà il suo team di docenti sempre più consolidato e motivato a creare un ambiente d’apprendimento positivo ed efficace per una scuola che ha sempre contato nella tradizione della città di Termoli. La Dirigente in quest’occasione presenterà i progetti curricolari ed extracurricolari caratterizzanti una scuola Green, una scuola che legge e inclusiva.

Le famiglie, poi, avranno modo di partecipare ad alcune attività laboratoriali organizzate dagli studenti dell’Istituto.

Il 18 dicembre sarà il momento della scuola Primaria dell’Istituto Schweitzer che aprirà le sue porte ai futuri genitori che si saranno prenotati per tempo. L’Open day si articolerà in due turni il primo alle 16.00 il secondo alle 17.30. Dopo i saluti della Dirigente Marina Crema e la presentazione dell’offerta formativa, i bambini potranno assistere a un breve spettacolo con l’associazione di volontariato “La tribù dei sorrisi”.

In seguito, nel rispetto delle norme anticovid, si potranno visitare i locali della scuola e i laboratori allestiti.