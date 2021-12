A gonfie vele la raccolta per aiutare i "randagi" promossa dall'Oipa

TERMOLI. La sezione dell‘Oipa di Termoli per la festa amico Bau e Miau ringrazia il punto vendita Verí , sempre attento alle esigenze della sezione Oipa, la clientela tutta dimostrando di avere tanta sensibilità per i randagi del posto e paesi limitrofi.

«E' stata una colletta alimentare, importante raccolti oltre 30 sacchi da 20 chili di mangime in croccantini per cani e gatti e con le pancine piene dei nostri randagi, con la loro voce che molto spesso non viene ascoltata scriviamo grazie a chi oggi ha avuto un pensiero per chi è meno fortunato. Buone cose a tutti», il messaggio della delegata Angela Annecchione e della vice delegata Luigina Campanaro.