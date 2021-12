Piano assunzioni Asrem, sindacati chiedono proroga contratti e stabilizzazioni

CAMPOBASSO. Nuova missiva da parte dei sindacati Fials alla Asrem per chiedere la proroga dei contratti a tempo determinato e l’eventuale stabilizzazione per il personale in possesso dei requisiti di legge.

Questo il testo:

In riferimento alle mozioni specifiche circa il tema in oggetto, approvate a/l'unanimità dal Consiglio Regionale e discusse rispettivamente il 30/11/2021 ed il 07/12/2021, la scrivente Organizzazione Sindacale

CHIEDE

di essere debitamente informata, entro il 21/12/2021, in merito alle determinazioni assunte dal Commissario alla Sanità e dal Direttore Generale dell'ASReM , anche in considerazione della proroga dello Stato di emergenza, decretata dal Consiglio dei Ministri fino al 31/03/2022.

In assenza di una favorevole e accoglienza della presente istanza, codesto Sindacato si vedrà costretto, suo malgrado, ad organizzare un Nuovo Presidio presso la sede della Giunta Regionale.

E' appena il caso di ricordare l'alta professionalità dimostrata dal personale in serviizio assunto a tempo determinato e dal personale di ruolo, sin dall'inizio della pandemia, che continua a svolgere, a tutt'oggi, le proprie funzioni di assistenza e cura con grande scrupolo professionale e con estremo sacrificio, rinunciando anche ai giorni di riposo e alle ferie programmate, accettando turni estenuanti di dodici ore giornaliere senza alcun riconoscimento economico.

Pensiamo che, quanto meno, detti lavoratori meritano delle risposte concrete e tempestive.