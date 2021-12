Un 34enne termolese si scontra in auto con un cinghiale sulla statale 16

MONTENERO DI BISACCIA. Ennesimo scontro tra auto e cinghiale stavolta sulla statale 16 in territorio di Montenero marina. Sul posto sono intervenuti operai dell’Anas, Carabinieri e il 118 Molise con la postazione di Montenero e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Alla guida dell’auto un 34enne di Termoli, R. C., medicato sul posto. L’ungulato è rimasto ucciso nell’incidente.