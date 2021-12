Nuovi incarichi nazionali per Confindustria Molise: eletti Colavita e Natale

CAMPOBASSO. Per Confindustria Molise l'anno si chiude con il conferimento di due importanti cariche a livello nazionale.

Enrico Colavita e Mauro Natale, entrambi past President dell'Associazione degli industriali molisani, sono stati eletti rispettivamente in Federalimentari, in qualità di consigliere delegato ai rapporti con la Commissione europea, e nel Comitato Piccola Industria, in qualità di Vicepresidente con delega al lavoro e welfare.

Colavita, espressione della migliore imprenditoria italiana del mondo, è da sempre presente in Confindustria e in modo particolare in Federalimentari, la federazione italiana dell'industria alimentare, secondo settore manifatturiero che, con un fatturato annuo di oltre 145 miliardi di euro, contribuisce per l’8% al PIL nazionale. Analogamente Natale, imprenditore solido e innovativo che in Italia e all'estero ha saputo diversificare il proprio business raggiungendo sempre ottimi traguardi, lavorerà nella squadra del Comitato della Piccola industria di Confindustria per promuovere la crescita economica delle imprese di dimensioni minori

Il commento di Vincenzo LONGOBARDI, PRESIDENTE CONFINDUSTRIA MOLISE: "Con i nuovi incarichi conferiti a livello nazionale, i colleghi Mauro NATALE ed Enrico Colavita danno lustro a tutta l'imprenditoria molisana e offrono una testimonianza di come una piccola realtà associativa come quella nostra sappia farsi valere anche a livello nazionale.

Si tratta di importanti rappresentanze, in quanto la Piccola industria è da sempre l'emblema dell'imprenditoria italiana aderente a Confindustria ed è una parte essenziale del nostro sistema. Federalimentari, d'altro canto, opera da sempre al fianco delle aziende orientando le capacità imprenditoriali verso le migliori opportunità di business in Italia e all’estero.

Sono certo che anche questa volta Colavita e Natale sapranno apportare un valido contributo di idee e argomentazioni, guardando l'orizzonte che ci attende con l'entusiasmo tipico di chi fa impresa ma anche con la consapevolezza dell'importante partita che stiamo per giocare.

Ai colleghi Colavita e Natale rivolgo gli auguri di buon lavoro, invitando chiunque faccia impresa in Molise a conoscere il nostro sistema e a farne parte".