Fine settimana colorato di eventi natalizi a Guglionesi

GUGLIONESI. Chi l'ha detto che Babbo Natale viaggia in slitta trainato dalle renne? A Guglionesi, l’omone vestito di rosso, arriverà sabato 18 dicembre in moto. Da una bellissima idea dell’associazione Riders Motorclub, in collaborazione con la ProLoco Colleniso Guglionesi e Hummer Team, sabato, per le vie del paese si aggireranno gli appassionati della due ruote vestiti da babbo Natale per donare sorrisi ai bambini e, perché no, anche ai più grandi.

Il ritrovo per chiunque volesse partecipare è a Castellara, Largo Garibaldi, alle ore 15.

La festa non finisce qui, perché sempre a Castellara, dalle ore 21, la serata sarà allietata dalla band “Vaskomania”, e durante il pomeriggio ci saranno vari stand gastronomici.

Domenica 19 dicembre, invece, tocca all'associazione Zampe nel cuore Onlus che regalerà un coinvolgente e divertente spettacolo di magia con il mago Marco Ludovico. I protagonisti? Ovviamente i bambini.

L’associazione, da sempre vicina agli amici a quattro zampe, promette tante sorprese da scoprire nel corso del pomeriggio a partire dalle ore 16:30. Le volontarie saranno presenti in piazza con i cuccioli del rifugio e, insieme ai bambini li porteranno in giro. Sarà un modo per far avvicinare i più piccoli agli animali, per stimolare in loro l'amore nei confronti degli amici pelosi. Sempre a Castellara, verranno allestiti degli stand dove chi vorrà potrà acquistare prodotti per gli animali e altri prodotti, così che con il ricavato delle vendite, le volontarie possano affrontare al meglio la gestione e il mantenimento dei tanti trovatelli che troppo spesso vengono abbandonati in strada.

Alle ore 19, presso l'affascinante cripta di San Nicola, l’onlus San Nicola apre le porte del grande presepe realizzato da due presepisti, il termolese Ruggero Del Grosso e la guglionesana Luciana Tomizi. È tradizione l'allestimento del presepe nella chiesa di San Nicola, così come la mostra che, però, a causa delle restrizioni quest’anno non è in programma.

Tutti gli eventi fanno parte del calendario delle festività ideato dalla ProLoco Colleniso Guglionesi e sono patrocinati dal comune di Guglionesi.