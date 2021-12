PETACCIATO. Sarà aperta Venerdì 17 dicembre la mostra: Betlemme culla del Messia.

Ideata e realizzata su roll-up dalla Fondazione Terra Santa di Milano, la mostra ha una finalità didattica alta, per avere una buona idea della patria del Messia.

L’associazione culturale parrocchiale amici di San Rocco, in unione con la locale parrocchia di Petacciato propongono un evento culturale fruibile nei giorni di festa fino al 7 gennaio.

La location della mostra è la chiesa di santa Maria (sec. XII) un piccolo gioiello di arte romanica, scrigno della storia antica di Petacciato.

La chiesa di santa Maria è il monumento religioso più prestigioso di Petacciato. Da un documento datato 3 luglio 1038 sappiamo che nei pressi di Petacciato vi erano quattro chiese dedicate: a San Nicola, S.Paolo, S.Giovanni e S.Michele.

La certezza dell’esistenza di una chiesa nell’abitato, ci viene da una donazione fatta nella chiesa dedicata a “Santa Maria” il 30 novembre 1151.

La mostra racconta la storia di Betlemme attraverso 20 pannelli, è divisa in quattro sezioni dedicate alla storia di Betlemme, alla nascita del Messia, ai luoghi significativi e ai santuari e, infine, all’attualità che ha riguardato, di recente, la piccola città palestinese.

Il luogo dove sorge Betlemme, l’antica Efrata, era importante e strategico per i viaggiatori che dalla Siria e dalla Palestina si recavano in Egitto. Nei pressi di Betlemme passava l’antica via commerciale diretta da Nord a Sud della Palestina (la via dei Patriarchi) che collegava Dotan e Sichem in Samaria con Gerusalemme e da qui proseguiva verso Hebron e Ber-Sheva. Fin dai tempi remoti percorrevano questa strada carovane cariche di merci, spesso l’attraversavano i patriarchi d’Israele, a cominciare da Abramo, e più tardi vi passò anche la santa famiglia in fuga verso l’Egitto.

A Betlemme è legata la storia di Rut e Noemi. Rut partorì un figlio al quale diede il nome di Obed egli, poi, generò Iesse, il padre di Davide il famoso re di Gerusalemme dalla cui discendenza viene Giuseppe padre putativo di Gesù.

Attraverso la Bibbia, l’arte, la storia, la geografia, la mostra avvicina i visitatori alla conoscenza della città natale del Signore.

La mostra sarà aperta il 17 dicembre e chiuderà il 7 gennaio.

Gli orari di apertura: Sabato (18.30-20.30). Domenica (11.30-12.30; 18.30-20.30). Nei giorni 27-30 dicembre (18.30-20.30).