TERMOLI. Una vera e propria lezione reale è quella a cui hanno partecipato gli studenti del Boccardi Tiberio di Termoli grazie alla presenza del comandante Cristiano Listorto del "Dsc Zenit" del gruppo Guidotti Ships riguardante le operazioni di disormeggio e ormeggio.

Gli studenti della sezioni di conduzione del mezzo dell'istituto hanno avuto l'opportunità di incontrare un esperto del settore quale il comandante per aumentare e testare le conoscenze teoriche affrontate durante la vita scolastica.

L'esperienza pluriennale del Comandante di lungo corso ha portato ai ragazzi dell'istituto una maggiore consapevolezza sulle loro capacità. L'esercizio effettuato, “un disormeggio di una Ro-Ro Pax” al porto di Rotterdam ha portato i ragazzi a prendere coscienza, seppur simulata, delle comunicazioni che avvengono realmente tra il "BRIDGE TEAM".

Gli incontri tra la Guidotti ships e la scuola non si fermeranno solo a questo tipo di esperienze. Infatti prossimamente grazie ai mezzi in dotazione alla Guidotti ed al “Rov” (Robot subacqueo) in dotazione al nautico ci saranno degli appuntamenti che tratteranno l'antinquinamento, gli alunni avranno quindi la possibilità di toccare con mano le possibili scelte dell'ampio ventaglio di soluzioni che il " "ramo" della navigazione può offrire.