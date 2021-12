MacTe: il bilancio delle attività svolte e le novità per il prossimo anno

TERMOLI. Il MACTE ringrazia tutte le persone, artiste, artisti, curatori e curatrici, giurie, studi di architettura, allestitori, insegnanti, scuole e tutti coloro che fisicamente o virtualmente hanno varcato la soglia del nostro museo nel 2021.

Il lavoro iniziato continua e si consoliderà nel 2022: ci sarà molto da scoprire, vedere, fare e ascoltare nei prossimi mesi.



A metà gennaio saluteremo la mostra di Lisetta Carmi ma non prima di un incontro con il fotoreporter Stefano Schirato il 14 gennaio. Nell’ultimo finesettimana di gennaio il museo ospiterà il primo laboratorio dedicato a Part-time Resistance di Nico Angiuli. Il 2 febbraio inaugura la mostra collettiva Le 3 ecologie, la prima curata al museo dalla direttrice Caterina Riva che ci accompagnerà fino a metà maggio.



Molte altre novità bollono in pentola per il nuovo anno: dalla pubblicazione del catalogo del 62 Premio Termoli, al podcast Ersilia a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici per MACTE Digital: cinque episodi in cui scoprire i luoghi raccontati da altrettantə artistə. Infine la nuova ala del museo ci permetterà di ampliare nel nuovo anno la nostra offerta di eventi, laboratori e incontri.

Il museo resta aperto il 22, 23 e il 29 e 30 dicembre, riapre poi al pubblico mercoledì 5 gennaio.

Arrivederci sui canali del MACTE e in via Giappone.