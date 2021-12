Lavoro scolastico, Arca di Noè e Ominicomprensivo Guglionesi avviano laboratorio pomeridiano

GUGLIONESI. Con la presente si comunica che il Comune di Guglionesi, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo e con la Scuola Education School – Arca di Noè, coordinata dal Sig. Costantino Manes, ha attivato un laboratorio pomeridiano di recupero, per sostenere i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria in difficoltà nel lavoro scolastico.

Le attività inizieranno il giorno 22 dicembre e si svolgeranno tutti i Mercoledì e Giovedì, dalle ore 15.00 alle 17.00, nelle aule del liceo di Guglionesi, sito in Piazza Indipendenza.

Si precisa che durante le vacanze natalizie le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:

23 – 29 - 30 Dicembre e 5 Gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dall’11 gennaio le attività riprenderanno nel pomeriggio.

Le famiglie degli studenti che necessitano di tali attività sono state informate dai coordinatori di classe, pertanto, nel rispetto della libertà di scelta di aderire o meno all’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale, ci si auspica la massima adesione da parte degli alunni.