CAMPOMARINO. Manovra di fine anno, Occhionero (Italia Viva): «Fondi per il ritorno di Campomarino alla normalità».

«Con un emendamento di Italia Viva si stanziano 40 milioni di euro da utilizzare come contributo a favore delle zone di Molise, Calabria, Sardegna e Sicilia devastate nell’estate del 2021 da incendi».

Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, a proposito dell’emendamento alla legge di Bilancio firma Faraone, presentato al Senato.

«Con questa norma, a cui ho contribuito, e che è stata approvata grazie al prezioso lavoro del senatore Faraone, si potrà offrire un sollievo economico ai paesi messi a dura prova dagli incendi dell’agosto 2021. In modo particolare, Campomarino, la cittadina molisana messa in ginocchio dal fuoco, potrà contare sui fondi per sanare le ferite aperte dall’incendio del primo agosto scorso e, con la riparazione dei danni agli edifici e l’indennizzo alle attività economiche, porre le condizioni per un ritorno alla normalità», conclude.