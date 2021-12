CAMPOBASSO. Si è celebrata nel pomeriggio di oggi, presso il Castello Angioino di Civitacampomarano, la settima edizione della Giornata dell’Emigrazione Molisana nel Mondo, prevista dalla legge regionale n. 12 del 30 giugno 2015, e organizzata dalla Presidenza del Consiglio regionale. Il Presidente Micone ha ricordato come l’iniziativa sia dedicata alle migrazioni di uomini, donne e intere famiglie che hanno portato lontano dalla loro terra d’origine le sensibilità, le voci e le speranze dei paesi del Molise, inserendosi in contesti di vita di altre popolazioni d’Italia e del mondo, tra nuove e diverse realtà culturali e sociali. Nel corso dell’evento sono state consegnate le Onorificenze di Ambasciatori del Molise nel mondo ai signori:

Fabrizio Lemme, originario di Macchia d’Isernia, emigrato a Roma, avvocato, professore universitario di Diritto Penale dell’Economia, e insignito di diverse onorificenze da parte del Presidente della Repubblica;

Stefano Maglieri, originario di Sepino, emigrato in Australia, imprenditore vitivinicolo divenuto uno dei produttori più affermati del continente australiano;  Berardino Palazzo, originario di Baranello, emigrato negli Stati Uniti, dipendente presso la Federal Reserve Board e docente a contratto di mercati finanziari presso la Georgetown University, autore di pubblicazioni in materia di finanza ed economia sulle più prestigiose riviste internazionali;

Alice Pasquini, originaria di Civitacampomarano, esperta di street art, pittrice, illustratrice e scenografa;

Edoardo Siravo, originario di Montaquila, attore e registra, fondatore della Compagnia teatrale Molise spettacoli e direttore artistico della Fondazione Savoia Arte;

Nicola Soldato, originario di Larino, emigrato in Belgio, distintosi per aver partecipato, durante la pandemia da Covid 19 alla stesura del cosiddetto “Temporary Framework” ed all’approvazione di alcune iniziative adottate dal Governo italiano per proteggere le imprese colpite dalle misure restrittive. A consegnare le onorificenze i sindaci (o loro rappresentanti) dei rispettivi comuni di provenienza dei neo Ambasciatori.

L’Onorificenza di Ambasciatore del Molise nel mondo è conferita, ai sensi dell’art. 16 della lr 12/2015, dalla presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con l’assessorato competente, ai quei molisani residenti all’etero o in altre regioni italiane per aver raggiunto rilevanti meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali. Hanno partecipato alla manifestazione anche il vice presidente della Giunta regionale, Vincenzo Cotugno, il vice presidente del Consiglio regionale Angelo Primiani e il presidente della Terza Commissione permanente Aida Romagnuolo, nonché il sindaco di Civitacampomarano Paolo Manuele.

Ha coordinato l’evento il vice presidente del Consiglio dei molisani nel mondo, Antonio D’Ambrosio, già presidente del Consiglio regionale.