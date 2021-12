Lavoratori molisani delle Poste a congresso con la Cisl

CAMPOBASSO. Si è svolto nella giornata di ieri l’ottavo congresso del Sindacato dei lavoratori postali della Cisl Poste del Molise.

È stato confermato Antonio D’Alessandro che, coadiuvato da tutto il Coordinamento Direttivo guideranno l’SLP del Molise nei prossimi quattro anni.

L’evento ha visto la partecipazione dei delegati eletti nelle due Province di Campobasso e Isernia, in rappresentanza di tutte le iscritte e gli iscritti del Molise e di molti ospiti.

Apprezzata la presenza dei rappresentanti aziendali di Poste e naturalmente quella della Segreteria interregionale della Slp-Cisl e Cisl.

Nel corso del dibattito sono state esaminate le grandi trasformazioni in atto nel settore postale, la sua naturale evoluzione, connessa all’avvento della net-economy e della digitalizzazione del lavoro, ed il futuro che attende una delle più importanti aziende di servizi del nostro Paese.

Si è trattato di un Congresso animato da alcune comprensibili preoccupazioni sulle prospettive del lavoro ma anche da molto entusiasmo e partecipazione, per la consapevolezza del ruolo imprescindibile che un sindacato moderno come il Slp è chiamato a svolgere per la tutela dei diritti dei lavoratori.