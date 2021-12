CAMPOBASSO. In occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, nello spirito di altruismo e vicinanza al prossimo che contraddistingue la Polizia di Stato, la Scuola Allievi Agenti “Giulio RIVERA” di Campobasso ha organizzato un’iniziativa benefica in favore dei piccoli ospiti di una casa famiglia della provincia, con consegna di doni a tutti i ragazzi che soggiornano stabilmente presso la struttura e a quelli del centro diurno.

La manifestazione si è svolta nel pomeriggio del 15 dicembre u.s., in maniera semplice, in linea con le prescrizioni di contenimento del contagio da Covid-19, alla presenza del Direttore dell’Istituto, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Valeria MOFFA, con una rappresentanza del personale del quadro permanente della Scuola e una piccola aliquota di frequentatori del 215° Corso di Formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Un gesto di generosità dei poliziotti della Scuola “Rivera” per essere, come sempre, vicini ai cittadini, soprattutto ai più bisognosi, in questo momento di particolare difficoltà.

I ragazzi hanno apprezzato molto l’iniziativa, dimostrando grande gioia e ringraziando la Polizia di Stato con brevi esibizioni musicali e recitative a tema natalizio.