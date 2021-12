Unione dei Comuni, il calendario di raccolta rifiuti durante le festività

GUGLIONESI, MONTECILFONE, PORTOCANNONE, PETACCIATO, MONTENERO DI BISACCIA, LARINO, URURI, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Il Comune di Guglionesi informa che, in occasione delle festività natalizie, il gestore del servizio di raccolta differenziata ha comunicato " di non tener conto dell’ultimo calendario pubblicato ", poiché "il servizio verrà svolto in maniera regolare in continuità con quanto fatto fino ad ora. Sabato 25 dicembre e sabato 1 gennaio non verrà effettuato il ritiro porta a porta dei rifiuti, ma i Centri di Raccolta saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per eventuali esigenze particolari dei cittadini".

