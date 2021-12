TERMOLI. Anche alla Polisportiva S.S. Pietro e Paolo è arrivato Babbo Natale a portare la strenna soprattutto ai calciatori baby. Un arrivo inatteso, ma per questo ancor di più benvenuto tra i ragazzi i quali, mentre sudavano in allenamento , hanno ricevuto questa sorpresa graditissima. Un attimo di sospensione dai faticosi esercizi ginnici e risate con ringraziamenti, foto di rito e poi torna tutto normale a sudare con l’allenatore che non ha certo il sorriso bonario di Babbo Natale.

Del resto non potrebbe essere così, ognuno rispetta il suo ruolo. Buon Natale a tutta la Polisportiva S.S.Pietro e Paolo ,agli operatori e dirigenti, ora ci sarà un po’ di pausa dai lavori per le feste di Natale e Capodanno.