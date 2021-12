TERMOLI. La lega Italiana fibrosi cistica Molise e la lega Italiana fibrosi cistica Abruzzo si uniscono e scendono in piazza per regalare tanti tanti respiri in più in questo Natale 2021. Li troverete a Termoli sul corso nazionale ( di fronte al fez) con i cesti natalizi, Martino la mascotte e tantissime meravigliose idee solidali. L'intero ricavato verrà devoluto in beneficenza alla lifc Molise e lifc Abruzzo.

Domenica 19 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 16.00.