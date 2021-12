La Lilt ringrazia gli anziani Fiat per il contributo ricevuto

TERMOLI. Per il secondo anno l’associazione provinciale di Campobasso della Lilt riceve una generosa donazione dall’Ugaf (Associazione Seniores Aziende Fiat).

Il gruppo degli Anziani Fiat non potendo anche quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, distribuire la strenna natalizia ai propri iscritti ha deciso, in accordo con la Direzione centrale torinese e con tutti gli associati, di devolvere l’importo a sei associazioni di volontariato che operano sul territorio.

Amerigo Di Giulio e Saverio Francabandiera, rispettivamente presidente e vice dell’Ugaf termolese, hanno consegnato gli assegni dell’importo di € 500,00 ciascuno alle associazioni destinatarie. La consegna è stata fatta presso la sede della Misericordia di Termoli alla presenza dei referenti delle associazioni per dare lustro a questo grande gesto di solidarietà che dimostra vicinanza e sostegno al mondo del volontariato impegnato quotidianamente a supporto degli altri.

“Ricevere anche quest’anno – ha affermato il tesoriere della Lilt di Campobasso, Francesco Fusco, presente alla consegna dell’assegno – questa donazione è per noi molto significativo. Con l’Ugaf abbiamo da tempo avviato una proficua collaborazione con progetti ed iniziative per la promozione della prevenzione. Speriamo al più presto di poter tornare a proporre eventi in presenza anche all’interno dello stabilimento termolese. Questa donazione ci aiuterà a continuare sul campo della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, sui progetti tanto cari alla Lilt e soprattutto sul trasporto dei malati oncologici verso i luoghi di cura che impegna quotidianamente forze fisiche dei nostri attivissimi volontari ma anche forze economiche con l’impegno di ben tre automobili. Per questo ringraziamo profondamente l’Ugaf per averci ancora una volta sostenuto”.