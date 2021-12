Termoli calcio 1920 in trasferta a Pietramontecorvino

TERMOLI. Dopo la sbornia di gol 14 della settimana scorsa rifilata ai malcapitati giocatori dell’Altilia Samnium, oggi pomeriggio la formazione termolese torna sul pianeta terra e va a far visita al Pietramontecorvino che veleggia in una posizione di classifica intermedia, di certo i termolesi troveranno un avversario che non stenderà i red carpet i tappeti rossi al loro passaggio, la vittoria se vittoria sarà non sarà facile, l’ambiente che troverà non sarà certo quello del “volemose bene”, del resto questo è il destino delle squadre che comandano, ognuno vuole in qualsiasi modo mostrare i denti e cercare di mettere in difficoltà la squadra che oggettivamente è tecnicamente e fisicamente più forte di loro. Quindi Termoli dimenticare la sbornia di sette giorni fa e invece mettere a fuoco che con i paesi che hanno delle pietre nel loro nome ultimamente non c’è feeling con voi, ricordiamoci Campodipietra e ricordate anche una canzone degli anni 60, cantata da Antoine e Gian Pieretti “Pietre“ che diceva cosi: “Se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, ovunque tu andrai sempre pietre in faccia prenderai”, occhio quindi.