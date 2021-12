Comincia il girone di ritorno con Italiangas Air Termoli-Unibasket Lanciano

TERMOLI. Inizia il girone di ritorno al PalaSabetta ospitando l'Unibasket Lanciano. Dopo le 9 partite dell’andata il bilancio è certamente negativo 8 sconfitte e 1 sola vittoria, con questi numeri non si va lontano, certamente ci sono attenuanti, ma purtroppo in una competizione chi conta sono i numeri, le attenuanti non fanno classifica. Oggi che inizia il girone di ritorno per l’italiangas Air Basket Termoli è ora di cominciare a fare molto di più sul serio, iniziare fin da oggi un nuovo campionato che non deve e non può ricominciare ancora con una sconfitta, anche se l’avversario di oggi è tutt’altro che un avversario comodo, alla prima giornata a Lanciano comunque non abbiamo sfigurato e abbiamo perso per pochi punti, ecco cerchiamo stasera di colmare quel piccolo gap, sarebbe fondamentale per un po’ di recupero di punti e soprattutto autostima che davvero è stata latitante per quasi tutto il girone di andata, magari facciamolo anche con un buon pubblico sugli spalti del PalaSabetta e chiudiamo questo 2021 con i fuochi d’artificio che fino ad oggi hanno fatto cilecca perché le micce erano umide e inefficaci. Appuntamento alle 18 per la palla a due.