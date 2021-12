SAN MARTINO IN PENSILIS. Evento natalizio a San Martino in Pensilis organizzato dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Odv (Sezione Provinciale di Campobasso) in collaborazione con Mario Di Benedetto e il Comune di San Martino in Pensilis. Giovedì prossimo, dalle 17.30 ci sarà una sfilata dei personaggi del Presepe vivente che parte da Via Puglia, successivamente si inaugurerà la 1° edizione del Presepe Vivente visitabile fino alle 20:30.Nei giorni 27/30 dicembre e 2/6 gennaio sarà possibile visitare il Presepe Vivente dalle ore 17:30 alle 20:30.Con una grande "sorpresa" per grandi e piccini. Particolare attenzione è stata posta al rispetto di tutte le normative anti Covid affinché sia un evento all'insegna della serenità ma soprattutto della sicurezza. Ingresso libero, ma contingentato. L'accesso all'evento sarà consentito solo a soggetti muniti di Certificazione Verde (green pass rafforzato) valido per vaccinati o guariti. Obbligo di mascherina lungo tutto il percorso. Misurazione della temperatura all'ingresso. Gli operatori autorizzati gestiranno l'ingresso e deflusso dei visitatori per evitare eventuali assembramenti.