Concorso "San Martino-una porta sul futuro", la cerimonia di premiazione

SAN MARTINO IN PENSILIS. L'amministrazione comunale di San Martino in Pensilis ha istituito un premio "San Martino - Una porta sul futuro" come riconoscimento ai ragazzi che hanno ottenuto, con impegno e merito, ottimi risultati (9-10-10 e lode) nel corso di studi completato con l'esame di terza media lo scorso anno.

La finalità è sicuramente quella di premiare l'impegno ma soprattutto di rimarcare l'importanza del legame con il loro paese, come il percorso di conoscenza non debba avere mai fine anche la preservazione e il rafforzamento del legame di appartenenza alla loro comunità.

Ai ragazzi verrà data una pergamena e una targa con affissa l'effigie in argento di San Martino, oltre a una borsa di studio che verrà accreditata sul loro conto. La cerimonia di consegna avrà luogo stasera alle 17 presso l'auditorium della scuola primaria.