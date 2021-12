Natale 2021: scambio di auguri online alla Lilt

TERMOLI. Anche per questo Natale 2021 l’Associazione Provinciale di Campobasso ha scambiato gli auguri tra i soci volontari online, visto il riacuirsi dei contagi da Covid-19.

“Ero fiduciosa per questo 2021 – ha affermato la presidente Carmela Franchella – che non ci saremo ritrovati in una situazione difficile come quella che si è ripresentata adesso. Soprattutto per la categoria dei malati oncologici che è stata in questi ultimi due anni ancora più vulnerabile per il mancato accesso a servizi, controlli e terapie come prima della pandemia. Il nostro lavoro è incessante e per questo ringrazio tutti i volontari che quotidianamente si ispirano al principio di solidarietà, cardine della nostra associazione. In questo anno, reso difficile dalla pandemia, abbiamo portato avanti tante attività e grazie alla collaborazione con l’Asrem per la prima volta tantissime donne hanno potuto fare mammografie gratuite ed è stata ampliata l’offerta degli screening. Augurando a tutti un Sereno natale, ricordo che l’associazione si sta preparando a festeggiare il 25 febbraio prossimo il centenario LILT per cui saranno proposti tantissimi altri eventi”.