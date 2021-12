MONTENERO DI BISACCIA. A causa dell'acuirsi dei contagi, con grande dispiacere il direttivo della Pro loco Frentana comunica l'annullamento delle date del 25 e 26 dicembre della 38esima dizione del Presepe Vivente.

«Questa scelta, seppur dolorosa, ha l'intento di rendere sicuro l'evento per i visitatori e per tutti i volontari che vi partecipano. Nella speranza che lo Screening promosso dall'Ammistrazione Comunale ci dia un quadro più completo e certo sulla situazione dei contagi, rinnoviamo l'invito per le date del 1-2 e 6 gennaio 2022.

Ci stiamo attivando per una capillare comunicazione e per lo spostamento delle prenotazioni del 25 e 26 dicembre. Chiediamo ai nostri concittadini di condividere il comunicato e soprattutto di sostenerci... noi continueremo a lavorare nonostante tutto, il 24 dicembre accompagneremo la Sacra Famiglia alla Celebrazione della Santa Messa, il Presepe sarà pronto, illuminato e più bello che mai....Uniti si può sempre»