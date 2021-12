ROMA. L'onorevole Giusy Occhionero (Italia Viva) è intervenuta ieri alla Camera per porre l'attenzione su quei lavoratori di Poste Italiane ai quali è stata recentemente interrotta la missione lavorativa. La nuova situazione rappresenta per oltre 400 famiglie un motivo di "ansia, incertezza e preoccupazione".

"Non possono essere lasciati soli", così Occhionero ribadisce in aula, esortando il Governo e il Parlamento a garantire protezione a tutti coloro che "in questi anni hanno contribuito con la loro professionalità a garantire un servizio essenziale di qualità". Ha auspicato che venga trovata in tempi rapidi una soluzione tra lo Stato e l'azienda perchè le competenze di tutti questi lavoratori non vadano disperse.

In conclusione, Occhionero ha voluto sottolineare come non possa essere lasciato cadere nel vuoto il "grido di dolore" delle famiglie colpite dall'interruzione del rapporto lavorativo.