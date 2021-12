TERMOLI. Rieco Sud ricorda a tutti i cittadini che durante le festività natalizie il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto regolarmente, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.

La Rieco Sud augura a tutti i cittadini un Felice Natale e rinnova l’appello ad adottare comportamenti virtuosi verso l’ambiente anche durante le festività natalizie.