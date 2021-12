Termoli Musica, dopo il flauto di Navarra doppio appuntamento per Natale

TERMOLI. Grande successo per la nuova promessa del flauto italiano Alberto Navarra, domenica 19 dicembre al S. Antonio di Termoli, nell’ambito della rassegna musicale Termoli Musica 2021.

Navarra è il primo italiano in 9 edizioni ad aver vinto il concorso internazionale “Severino Gazzelloni” per l’edizione 2021, e ha dato prova del suo talento con la magistrale esecuzione del Syrinx di Debussy ebrani di Bach, Bozza, Telemann, Mercadante, Stamitz e Karg-Elert, incantando il pubblico in sala.

Per il periodo natalizio doppio appuntamento con Termoli Musica: il 26 dicembre si esibirà il duo composto da Fabiola Gaudio (violino) e Marco Simonacci (violoncello) eseguendo brani di Albrechtsberger, Schulhoff e Ravel, mentre il 27 dicembre sarà il trio Nafas ad allietare il pubblico spaziando dalla musica contemporanea alla world music.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.diyticket.it, al botteghino e presso tutti i centri Sisal.