Doppio regalo natalizio di Termoli Musica: Gaudio-Simonacci e Trio Nafas

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene”, nell’ambito della XVII edizione della Stagione Concertistica Termoli Musica ’21presenta il concertoTra Est e Ovestdel duo Fabiola Gaudio (violino) e Marco Simonacci (violoncello) il giorno26dicembre 2021 alle ore 18.00 presso la Sala CinemaS. Antonio di Termoli, che eseguirà brani di Albrechtsberger, Schulhoff e Ravel.

Fabiola Gaudio è vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ed è stata invitata alla rassegna “UtoUghi per Roma” in veste di solista e come violino di spalla e collabora regolarmente con l’orchestra Roma Sinfonietta.Ha collaborato con l’orchestra Sinfonica Abruzzese ISA ricoprendo il ruolo di spalla dei secondi violini. Ha inciso per la casa discografica Da Vinci Classics19th centuryMiddleuropeanviolin and cello duoinsieme al violoncellista Marco Simonacci, e le Gnossiennes di E.Satie nella trascrizione per quartetto d’archi di G.Simonacci. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come:Y. David,E. Morricone,L.Bacalov,U.Ughi,S.Accardo,A. Vismara,M.Baglini,R.Prosseda,D.Renzetti, L.Shambadal,con cui ha effettuato concerti in Italia, Ucraina, Uzbekistan, Lettonia,Estonia, Lituania,Polonia,America,Irlanda,Norvegia,Germania, Belgio. Si è esibita nell’ambito della musica pop con artisti di fama internazionale come: Bruce Springsteen,Elisa,Pino Daniele,Max Gazzè,Tosca,Bocelli,Jovanotti,Mahmood, Il Volo, Laura Pausini,Mina,Nek,Gianna Nannini, Fiorella Mannoia,Loredana Bertè,Mannarino,Alex Britti.È stata in tour con Renato Zero e ha collaborato nell’ambito teatrale a lungo con Gigi Proietti, Nancy Brilli e Elio Pandolfi.

Marco Simonacci è vincitore di concorsi nazionali e internazionali, e nella sua attività concertistica ha collaborato con artisti internazionali quali M. Rostropovic,E.Morricone, U.Ughi, V.Gergiev, A.Pappano, G.Neuhold, D.Harding, L.Bacalov, M.Baglini, S.Chiesa, D. Marianelli, e ha suonato per importanti istituzioni musicali europee come l’Accademia Nazionale di “Santa Cecilia”,Istituzione Sinfonica abruzzese,Fondazione Orchestra Regionale Toscana, il Festival della Musica contemporanea di Bellinzona, WarsaviaAutumn Festival, Summer Festival of Chamber Music Paxton, International Elettroacustic Music Festival, Amici della Musica di Foligno Accademia dei Cameristi di Bari,Università Cattolica di Roma, I.U.C.

Ha collaborato con l’Orchestra Nazionale di “Santa Cecilia” e nel ruolo di primo violoncello è presente nell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, nell’Orchestra Regionale Toscana,nella Roma Tre Orchestra e nella Roma Sinfonietta. Per l’etichetta discografica Brilliant ha inciso di John Cage Etudes Boreales e SixteenDances, di MortonFeldman l’integrale per violoncello e di G.Scelsi I Tre Stadi dell’Uomo per violoncello solo, e per l’etichetta Da Vinci ha inciso diE.Satie le Gnossiennesper quartetto d’archi trascritte da G.Simonacci. Questi CD sono stati favorevolmente accolti dalla critica italiana e internazionale (Gazzetta di Parma, Suonare News, Musica, La Voz de los vientos, RSI, Fanfare, Opus Klassick, Scherzo, Los Angeles Times, La 43 News, TiciningenKulturen). Ha collaborato nel panorama della musica leggera con artisti quali R.Waters,P. Daniele, M.Gazzè, Jovanotti, Tosca, D.Silvestri, P.Servillo,Giorgia, F.Mannoia.

L’associazione servizi culturali “Ondeserene”, nell’ambito della XVII edizione della Stagione Concertistica Termoli Musica ’21presenta il concerto del Trio Nafas composto daMarco Felicioni (flauto moderno, flauti storici ed etnici), Pino Petraccia (percussioni e kamalengoni) eLucia Antonacci (arpa e arpa celtica) il giorno27dicembre 2021 alle ore 18.00 presso la Sala CinemaS. Antonio di Termoli, dovegli artisti presenterannobrani tradizionali irlandesi, una suite celtica e una selezione di brani etnici.

Il Trio Nafas (“respiro”), formazione pescarese, propone percorsi musicali intorno alle sonorità del flauto, delle percussioni e dell’arpa, spaziando dalla musica contemporanea alla world music. Felicioni, Petraccia e Antonacci hanno avviato il progetto Nafas nel 2017 per la composizione delle musiche per un film documentario di Davide Gambino dedicato a uno straordinario luogo della costa nord-occidentale dell’Irlanda, “CéideFields” (Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2018).

Il repertorio del trio è costituito da musiche originali di Marco Felicioni e di Pino Petraccia, oltre che da vari arrangiamenti di brani tradizionali che evocano paesaggi antichi, luoghi di grande potenza naturale e suggestione archetipica. Musiche che raccontano storie antiche ma anche recenti, come la tragedia di Rigopiano, al centro di un altro progetto realizzato dal Trio, per lo spettacolo teatrale Non fu possibile fuggire dal Paradiso, opera del “Teatro civile” di Silvio Sarta, con le musiche originali composte da Marco Felicioni.

Alternando melodie e ritmi scritti a pratiche di improvvisazione basate su abilità tecniche e sensibilità di ascolto e dialogo sperimentate in ambiti musicali diversi, i suoni dell’arpa classica e celtica si mescolano alle melodie libere e coinvolgenti dei flauti storici ed etnici, ai ritmi bassi e potenti di percussioni africane, medio-orientali e indiane, e alle sonorità ipnotiche delle corde maliane del kamalengoni.

Marco Felicioni (flauto moderno, flauti storici ed etnici)ha ricevuto premi e riconoscimenti per la trentennale attività concertistica svolta in Italia e all’estero oltre che per la composizione, l’arrangiamento e la direzione di diverse orchestre giovanili. Ha inciso più di 20 cd in veste di solista, con gruppi cameristici e formazioni orchestrali per Naxos, Velut Luna, Sculture d’Aria, Well Music International, registrando anche per il cinema; ha preso parte a concerti ripresi dalla Rai, RaiSat, Canale 5 ed a eventi trasmessi in mondovisione.

Pino Petraccia (percussionie kamalengoni) da oltre vent’anni svolge attività di studio, insegnamento e divulgazione nell’ambito delle culture musicali “altre”, con particolare riferimento all’Africa Occidentale, operando nei settori educativo e artistico, attraverso ideazione e cura di spettacoli, seminari, concerti, rassegne e altre iniziative di valenza sociale.

Per la sua attività di ricerca sui “ritmi del mondo” ha compiuto numerosi viaggi in Africa Occidentale e in Asia Centrale per lo studio delle tradizioni e culture locali.

Ideatore e organizzatore di numerosi progetti e gruppi musicali, collabora e si esibisce con artisti come BabaSissoko, SidikiCamara e Bill Frisell. Collabora da qualche anno con il regista e documentarista Davide Gambino per la composizione e realizzazione di musiche per una serie di film documentari commissionati dal Premio Internazionale Carlo Scarpa e dalla Fondazione Benetton.

Lucia Antonacci (arpa e arpa celtica) ha svolto intensa attività concertistica sia solistica (recital classica e jazz, duo, ensemble), sia ricoprendo il ruolo di prima arpa in diverse orchestre da camera e sinfoniche (Orchestra Giovanile Abruzzese, Ensemble Strumentale Italiano, Accademia Strumentale Umbra, Varianti Ensemble – Pescara, Orchestra del Teatro Marrucino – Chieti, Orchestra Sinfonica “P.Riccitelli” – Teramo), sia per brevi collaborazioni con orchestre quali: Orchestra Filarmonica di Czestochowa, Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Russa, Orchestra della Filarmonica di Razgrad, Orchestra Sinfonica della Filarmonica di Lviv, City Chamber Orchestra of Hong Kong.