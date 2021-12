Donne democratiche, elette portavoci e delegate territoriali

TERMOLI. Ieri pomeriggio si sono svolte le votazioni per eleggere le portavoci e le delegate della Conferenza donne democratiche del Molise.

Per le Federazioni del Medio e Isernia la votazione si è svolta in modalità da remoto in collegamento via zoom con la federazione basso Molise alla presenza delle aderenti delle delegate regionali e della portavoce pro tempore, delle vice segretarie regionali Pd e della capogruppo Pd alla regione.

Per acclamazione sono state elette: per la Federazione basso Molise Mariangela De Gregorio portavoce, Patrizia Cianciosi e Nadia Primiani come delegate.

Per la Federazione Medio Molise Sara Fusco portavoce, Antonella Di Domenico e Francesca Primiano come delegate.

Per la Federazione Pd Isernia, Michela Cerbaso portavoce, Alessia Panico e Angela Antenucci.

A breve si svolgerà la votazione per eleggere la portavoce regionale della Conferenza Donne Democratiche del Molise.