LARINO. Stasera in piazza del Popolo a Larino una kermesse di stelle: dove brillano I talenti. Come spiega il maestro Roberto Di Carlo: «Il titolo dice tutto. In seno alle manifestazioni per il Natale 2021, l’Amministrazione Comunale promuove anche questo Evento con l’intento di realizzare una manifestazione che chiami “a raccolta” le realtà creative, tutti i talenti e gli artisti Larinesi, che si sono distinti in Italia e all’estero. Lo spettacolo intende valorizzare ogni singolo artista di questa terra creando un momento di unione- condivisione nell’atmosfera natalizia per l’intera comunità. Per l’occasione si prevede la partecipazione della Don Luigi M.asterband, con parata in viale Giulio Cesare dalle 18, che terrà anche l’apertura dello show; presente anche il Villaggio delle Arti con tutti i suoi docenti professionisti e i suoi giovanissimi allievi. Gli Artisti invitati daranno luogo a performance il cui unico messaggio è quello di mostrarsi uniti in una Città che ha dato loro la possibilità di potersi esprimere e comunicare quanta “bellezza” esista nonostante il periodo così difficile. La previsione di partecipazione, per chi riuscirà ad essere presente, in Piazza del Popolo è per un totale di circa 60 artisti coinvolti. Anche questa impresa evidenzia una città piena di risorse».