TERMOLI. Il perdurare dell'emergenza sanitaria da covid e la crisi economica che ne è seguita ha messo in difficoltà numerose famiglie, giovani, precari, persone sole. Per questo motivo l'hotel Europa di Termoli, della famiglia Paggiotta, ha donato all'associazione di volontario Sae 112 beni di prima necessità quali pasta, legumi in scatola e altri viveri. L'associazione Sae 112 è sempre impegnata al fine di dare sollievo alle persone che hanno bisogno di sostegno e consegna pacchi alimentari nel momento in cui questo si renda necessario.