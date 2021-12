Riorganizzazione del servizio rimorchio nel porto e nella rada

TERMOLI. Nuova ordinanza della Comandante del porto di Termoli che prevede la riorganizzazione del Servizio di rimorchio nel porto e nella rada del Compartimento marittimo di Termoli

Il testo dell’ordinanza:

“Il sottoscritto, Capo del Compartimento, del Circondario marittimo e Comandante del porto di Termoli,

Viste le proprie Ordinanze n° 06/2021 in data 15.02.2021, n°60/2021 in data 30.07.2021 e n° 71/2021 in data 27009/2021 con le quali, a seguito di istanze della società S.E.R.S. srl, concessionaria del servizio di rimorchio nel porto e nella rada del Compartimento marittimo di Termoli, è stato temporaneamente modificato il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Termoli, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 10/2011 in data 06.04.2011;

Vista l’istanza assunta a prot. 25440 in data 16.12.2021, con cui la società S.E.R.S. s.r.l., stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica che ha causato una riduzione dei traffici marittimi e la conseguente minore richiesta del servizio di rimorchio, ha richiesto la proroga, fino al 31.03.2022, di quanto disposto con Ordinanza n. 06/2021 sopra citata;

Vista la Circolare n.13165 del 27 maggio 2020 con cui la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d’acqua interne richiama l’esigenza, dove ritenuto possibile e fermi restando gli standard di sicurezza necessari, di riorganizzare il servizio di rimorchio a fronte della minor domanda dello stesso che si sta registrando nell’attuale fase di emergenza;

Considerato perduranti le circostanze di fatto sottese all’emanazione delle succitate ordinanze, dovute all’attuale emergenza pandemica;

Ritenuto che la riorganizzazione temporanea del servizio di rimorchio, così come proposta dalla società concessionaria con l’istanza sopra richiamata, sia possibile e rispetti gli standard di sicurezza della navigazione e portuale;

Visto il Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Termoli, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 10/2011 in data 06.04.2011;

Visto l’art. 14 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1

L’ordinanza n. 06/2021 datata 15.02.2021, in preambolo citata, è prorogata fino al 31 marzo 2022.

Articolo 2

L’articolo 1 dell’ordinanza n. n° 06/2021 in data 15.02.2021 di Questa Capitaneria è così modificato:

“Il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Termoli è temporaneamente riorganizzato come segue:

- il rimorchiatore in concessione dovrà essere pronto a muovere per ogni eventuale caso di emergenza entro il limite massimo di 4 (quattro) ore dalla richiesta d’intervento da parte dell’Autorità Marittima;

- qualora il servizio dovesse essere richiesto dall’utenza, il rimorchiatore dovrà essere allertato con un preavviso di almeno 4 (quattro) ore.

Al fine di soddisfare eventuali diverse o superiori previsioni di traffico o per altre valide ragioni a giudizio dell’Autorità Marittima, il concessionario è tenuto a ripristinare le normali condizioni di offerta a semplice richiesta.

Le tariffe del servizio rimangono quelle attualmente vigenti.”

Articolo 3

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all’albo della Capitaneria di porto di Termoli e della Delegazione di Spiaggia di Isole Tremiti, nonché mediante inclusione nella pagina “Ordinanze” del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/Termoli.