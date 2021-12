Sempre in prima linea nelle emergenze: il Molise omaggia i volontari di Protezione Civile Copyright: Personale

CASTELPETROSO. Il giorno 18 dicembre presso il bellissimo e straordinario Santuario della Santissima Maria Addolorata di Castelpetroso, Patrona del Molise, la presidenza del consiglio regionale del Molise ha omaggiato tutti i volontari di Protezione Civile che la rappresentano con orgoglio ed onore.

Il tutto organizzato con eccellenza e curata nei minimi particolari per ringraziare tutti i Presidenti ed i volontari delle varie organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale.

Giornata molto suggestiva, ricca di testimonianze ed emozioni, conclusasi con canti natalizi ed una grande torta a loro dedicata.

Un immenso grazie di cuore va al Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone, al Consigliere Regionale Aida Romagnuolo, all’Avvocato Alberta De Lisio, al Dott. Angelo Del Gesso, ai Sindaci e tutte le autorità presenti, che hanno provveduto alla consegna degli Encomi ai vari Presidenti e rappresentati delle ODV presenti in sala.

Nella data odierna, il Presidente della Odv Valtrigno Molise ets, Antonio Micozzi, presso la propria sede, ha provveduto a consegnare gli stessi ai propri volontari, ingranaggi importanti e fondamentali per il buon funzionamento di questa grande macchina chiamata Protezione Civile.

Sempre il Presidente della Odv Valtrigno Molise ets, ha ringraziato tutti i suoi volontari per il loro operato che svolgono giornalmente per la propria comunità, definendoli “inarrestabili ed instancabili Angeli del soccorso”, sempre pronti ed attivi nel gestire situazioni di emergenza e non.

Un grande grazie è rivolto anche al Direttore del Servizio di Protezione Civile Regionale Arch. Emanuele Brasiello ed a tutti i Funzionari ed Operatori Regionali che la compongono per la loro professionalità e l’ottimo lavoro che svolgono quotidianamente, nonché al Sindaco di Termoli Francesco Roberti ed a tutta l’amministrazione comunale che giorno dopo giorno si adoperano con impegno, serietà e competenza a soddisfare i fabbisogni della comunità che rappresentano.