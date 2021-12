Covid-19: nuovo screening volontario e gratuito sulla popolazione martedì 28 dicembre

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Simona Contucci comunica che a seguito dello screening volontario e gratuito dedicato alla rilevazione del SarS-CoV-2, che ha registrato una notevole affluenza di cittadini nel corso dell'intera giornata del 23 dicembre 2021, si è deciso di fissare una nuova data, martedì 28 dicembre 2021, per chi vorrà sottoporsi allo stesso screening con le medesime modalità (Drive-Through) e orari (dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 18,30), sempre presso l'area di sosta tra Via Paterno e Via Padre Pio - dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo. Cliccando sul link sottostante, è possibile scaricare il modulo di adesione e quello per la Privacy, da consegnare già compilati al momento di effettuare il tampone. Per chi può, è preferibile recarsi presso l'area indicata nella fascia oraria del mattino.



RICORDA CHE

Lo screening NON sarà accessibile alle seguenti categorie:

- Chi sia attualmente in quarantena o in isolamento;

- Chi abbia sintomi che indichino un'infezione da Covid-19;

- Chi sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

- Chi sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta;

- Chi abbia già programmato una data per un tampone;

- Coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali;

- Gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dell'A.S.ReM.



Per effettuare il tampone bisognerà presentare la tessera sanitaria e il modulo di prenotazione - reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia, o all'ingresso della Casa Comunale, oppure presso la sede dello screening - preventivamente compilato in tutti i campi obbligatori. Si prega di non scendere dall'auto e di compilare i moduli prima di presentarsi allo screening: per chi avesse dubbi e volesse compilare il modulo sul posto, si invita a portare con sé una penna, al fine di evitare inutili passaggi di materiale tra persone o rallentamenti presso il Drive-Through.

Si informa che l'esito del test sarà comunicato entro alcuni minuti dalla somministrazione solo a coloro che risulteranno positivi al tampone stesso. Nessun'altra informazione, quindi, sarà fornita a chi risulterà negativo al test.